林秉樞與4立委吃飯照片曝光 范雲：跟平常聚會沒太大不同

對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，今日再遭爆料，林在2020年時，曾和民進黨立委范雲、鍾佳濱、郭國文、民眾黨立委邱臣遠聚餐。被點名的邱臣遠表示，自己不認識也沒印象，鍾佳濱說是受邀參加，主揪的范雲回應「當天不知道林秉樞會到。」郭國文指出是林剛好來電，所以才問要不要一起來聊聊。

邱臣遠說，自己從政前是越南台商，而鍾佳濱是「新南向國會交流促進會長」，所以跟鍾佳濱算認識，互動也比較多，這場餐敘自己不記得，也沒印象跟林秉樞餐敘過，也完全不認識林秉樞。

鍾佳濱表示，這場飯局的主揪是范雲，自己只是受邀參加，後來自己有找邱臣遠，已不記得現場有無林秉樞，根本忘了這個人，林跟他也沒有聯絡。合照的部分應該是自己發的，拍照照理照片會傳給自己，但那是誰拍的也不知道。

郭國文指出，這場餐敘是范雲邀約自己和鍾佳濱，因過去大家都是學運世代，現場就只是閒話家常。因為在席間，林秉樞剛好來電，之前林又提過很欣賞范雲，所以就問林要不要一起過來，結果他就跑過來了。

郭國文說，當天現場林秉樞都在聊范雲的論文和著作，講到讓人有共鳴，讓范雲印象深刻。自己還記得這場飯局，但根本不記得照片的事，跟林秉樞還有另外吃過一次飯。

范雲表示，當天主要是學運老朋友聚會，自己事先不知道林秉樞會到，這場飯局跟平常聚會沒太大不同，對自己來說，林秉樞是博士生，有點像學術後輩。但重要的是，應該譴責親密關係暴力、拿私密影像威脅的行為，而不是認不認識。

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