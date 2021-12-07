繼衛福部醫福會執行長王必勝遭爆料外遇後，衛福部健保署長李伯璋也遭媒體拍到在大街上與「乾女兒」十指緊扣牽手。衛福部長陳時中今天對此回應「他是一位非常有同理心的署長」，並強調李伯璋在公務上相當盡忠職守，對於他疑似外遇一事，他認為「不能定義這麼快」。

根據《CTWANT》報導，年近七旬的李伯璋和年約30歲的氣質妹共進晚餐，之後在夜色中漫步，甚至偷偷十指緊扣；李伯璋表示對方認她為乾爹，有時候會一起吃飯，但並未說明兩人相識往來的過程。

陳時中今天出席「衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮」，會後受訪時表示表示「李署長是一位非常有同理心的師長」，對於民眾或醫療機構提出來的意見都非常重視，在部裡或署裡大家都稱他是「阿伯」，就好像一位長輩一樣，對各個機構和單位都很照顧，他是一位非常有同理心的署長。

對於李伯璋遭爆料疑似外遇一事，陳時中透露自己也是早上看了新聞才知道這件事，他認為「不能定義這麼快，我相信這事情再過一兩天會比較清楚」。不過他也強調，公務人員重要是在公務上面有沒有好好做，去年他接受一個還算不小的手術，只請了三天假，用心為公務努力，他年紀比我輕，但是有年紀了，動了刀一下就回來上班，相當盡忠職守。