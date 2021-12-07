富邦悍將球團7日宣布，原富邦育樂董事長兼富邦悍將領隊的蔡承儒，在完成階段性任務後將正式卸下領隊一職，專任富邦育樂董事長，富邦隊史第二任領隊將委請前台灣體育運動大學校長林華韋擔任，並自明年2月1日起正式生效。

富邦棒球隊自2017年成立以來，首任領隊由蔡承儒兼任至今已達5個球季。自創隊之初，從隊名與球衣設計、到球場整建、球員發展與行銷活動企劃，蔡承儒事必躬親全程參與。期間更提出多項創新作為，包括認養並挹注高額資金整建新北市新莊棒球場，從內部的球員休息室、比賽場地翻新整修，到外在的觀眾席座椅、洗手間、球場兩座大螢幕、觀眾席隱形護網等球場硬體設備規格全面提升，帶給球員及球迷最佳的比賽及觀賽環境。

蔡承儒在行銷方面更大力整合富邦集團資源，而隨著富邦金控版圖持續擴張，未來蔡承儒更多的時間將專注在金控相關業務上，因此決定卸下領隊身分，希望禮聘專職的領隊來帶領球隊持續前進。未來蔡承儒仍會繼續關心台灣體育環境發展，持續透過集團及個人力量為體育環境盡一份心力，同時也期許林華韋校長以其在棒球領域專業學養與經驗，帶領悍將創下佳績。

林華韋過去在球員時期即曾入選1984年奧運中華代表隊成員，之後卸下球員身分擔任國家代表隊教練超過十餘載，包括在奧運、經典賽等許多的國際賽事中，都力助中華代表隊取得佳績，在棒球專業學養豐富，有目共睹。1989年起進入台體大任教，2001年結束世界盃賽事後專注投入學生棒球運動發展，將豐富棒球知識向下紮根。2013年升任校長至今，除帶領台體大棒球隊(富邦公牛)屢創佳績外，也曾指導過范國宸、王正棠、江國豪等眾多莘莘學子完成職棒球員的夢想。

林華韋預計自2022年2月起正式擔任富邦悍將棒球隊第2任領隊，林華韋校長說：「首先感謝富邦金控贊助台體大棒球隊將近30年，使我可以無後顧之憂的為基層棒球盡一份力量。而在即將從校園退休之際，又提供一個既熟悉又陌生的舞台讓我挑戰。未來在蔡承儒董事長的帶領之下，我將會竭盡全力廣納建言承上啟下，打造一支賦有富邦企業精神同時具有棒球魂的堅強球隊，敬請大家拭目以待。」