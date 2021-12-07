台中市議會市政總質詢今天開始，針對四大公投議題，市長盧秀燕說，對於守護食安、守護人民健康、守護環境生態的主張都予以支持。有關萊豬、萊牛，她在當立委的時候，是黨內第一位簽署支持反美牛公投，跟現在反萊豬態度都是「始終如一」；她強調，民眾的健康至高無上，不能被妥協，也不能作為商業利益的交換，民眾的健康是要被堅持的。

國民黨市議員陳文政、民進黨市議員蔡耀頡、張家銨等，今天市政總質詢時，質詢市長盧秀燕對反萊豬、公投案等意見。盧秀燕翻出立法院的公報指出，她當立委、當市長態度一致，在立法院公報記載「盧秀燕支持反美牛公投簽署」；對於美牛議題，她的政黨雖然有特定立場，但她並不同意也不贊成。

張家銨質詢指出，藻礁公投不過會增加台中燃煤發電，等於阻礙燃氣發電，市長同意嗎？盧秀燕反駁，藻礁公投不過不會增加台中燃煤發電，因為妳不會同意。引發張家銨不滿，當場反對市長反質詢態度不佳。

盧秀燕隨即態度緩和表示，她的意思是，因為我們地方都不會同意中火增加燃煤發電，但中央沒答應以一換二，一部燃氣機組，汰換兩部燃煤機組，她必須維護台中利益，不能答應。