景氣趨緩及產業監管等利空，逐步被市場消化，未來政策料將往穩增長傾斜，包括貨幣及財政政策，偏鬆資金環境仍有望支撐股市表現，陸股後續表現仍不看淡，因官方對未來政策發展方向明確，舊經濟轉向高質量製造消費經濟，且加快科技自主，政策扶植的中小企業，將迎來成長契機，有利以相關ETF順勢投資。

群益深証中小100ETF（00643）經理人張菁惠表示，大陸情時代的經濟復甦雖逐漸趨緩，不過在政策逐漸轉向放寬貨幣政策下，市場流動性更加寬裕，仍有利於股市打開上漲空間。先地產商面臨去槓桿壓力為市場帶來波動，但人行直接針對房企融資的政策，有助緩解行業硬著陸的風險，也有助於提振市場信心。

展望後市，在共同富裕的國家戰略下，官方促進消費的政策料持續發力助經濟發展，碳達峰、碳中和的目標驅動下，也催生電動車、光伏風電、儲能產業進入高速發展期，因此大陸的新經濟、產業轉型與升級發展方向不變，相關受惠類股表現仍值得期待，陸股後市表現不看淡。

張菁惠指出，觀察滬深300指數、上證180指數和中小企業100指數等陸股主要指數成分股組成，以中小企業100指數的成分股，在官方的關鍵發展產業，如電動車、鋰電池、碳中和、人工智慧等占比最高，意味著政策受惠程度也高，未來成長潛力空間不容小覷，建議看好大陸新經濟發展，可透過相關ETF介入布局，順勢搭上中長期重點趨勢，把握投資契機。