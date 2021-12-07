台糖位於鳳山國泰重劃區的13007坪「商二」土地，7日開標地上權，只有三井一家企業投標，並取得合格資格，雖然此一標案採價格標、階段開標，7日只審議投標廠商資格，後續再進行投資計劃書審查，不過，三井可望脫穎而出，規劃興建LaLaport商城。

位於國泰重劃區、鄰近衛武營國家文化藝術中心的台糖13007坪「商二」土地，第二次公開招標，「年保證經營權利金」底價3377萬元，固定的項目則有開發權利金8.19億元、以及年租金約7680萬元，7日開標，一如外界預期，只有三井一家公司投標。

台糖表示，7日開標當天的資格審查，已將三井評定為「合格」投標廠商，但，7日只進行資格審查，尚未觸及權利金和租金議題，預定12月14日進行後續的投資計劃書審查、以及價格問題。

據了解，由於台糖此一地上權招標採資格標、分階段開標模式，因此，在三井投標取得資格之後，台糖將再組成評選委員會審議，才能確定最終最優申請人，但，因三井與台糖已有合作經驗，加上只有三井投標，因此，三井出線應可預期。

為了協助台糖招商，高雄市都市計畫委員會今年8月6日審議通過，將該基地的建蔽率從50％，增至70％，以便能夠吸引廠商投資。

台糖在今年曾公告招標一次，當時的招標面積約19287坪，不過，此次招標之前，台糖將華泰段11、14、15及17地號等4筆土地，面積為63761平方公尺（19287坪），合併為11地號，再分割出11－1地號20761平方公尺（6280坪），不參與招標，使得此次招標面積降至13007坪。

為了投標台糖國泰重劃區地上權，三井也做足事前準備，在今年11月底，已向經濟部註冊設立「三雄鳳山啦啦寶都公司」，表達拿下鳳山國泰路、自由路口的這塊「商二」台糖地上權。