世界球王梅西(Lionel Messi)在上周剛獲得金球獎，這是他生涯第7座，不過這次得獎引來一些質疑，部分外界人士認為萊萬多斯基(Robert Lewandowski)更應該拿下，認為梅西僅拿下國王盃、美洲盃冠軍真的不夠，而本季轉投法甲巴黎聖日耳曼的梅西則沒有用實力回擊，因為目前他為巴黎出賽射門了35次只進1球，相當低迷。

😖 Worst conversion rate in Europe's top 5 leagues this season (25+ shots):



1⃣ Lionel Messi - 2.9%

2⃣ Karim Onisiwo - 2.9%

3⃣ Harry Kane - 3.1% pic.twitter.com/5G79jPe16l — WhoScored.com (@WhoScored) December 6, 2021

梅西今夏從西甲巴塞隆納轉投法甲巴黎，轟動全世界，與陣中球星內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)組成傲人三巨頭，不過梅西似乎有點水土不服，在法甲第14輪對上南特比賽中才踢進聯賽首球，而他射門35次只進1球，在射門超過25次球員中得分效率僅2.9%，與奥尼西沃(Karim Onisiwo)並列五大聯賽倒數第一。

而對自己狀況梅西也相當清楚，最近據法國媒體《巴黎人報》的報導，梅西向隊友坦承自己在球隊中踢得不舒服，並時常在場上迷失，當然在場上運氣也是實力的一部份，梅西多次射門都擊中門柱，但就是未能進球，而教練波切蒂諾(Mauricio Pochettino)或許也還未能設定出讓梅西自在的戰術和進攻方式。

另外《世界體育報》則提到教練波切蒂諾以及梅西，透露球隊老闆已對波切蒂諾失去耐心，不但沒有好好運用梅西，也讓球隊場場都處於被動局面，而在更衣室的管理並不好，雖然波切蒂諾仍認為自己狀況沒有問題，但若持續讓老闆感到不滿，那他很有可能面臨下課危機，或許高層認為梅西的表現得歸咎於教練。