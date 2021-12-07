超奇特！氣象局長鄭明典今早在臉書PO出一張衛星雲圖，只見海上的雲出現一條條的交錯，遠看就像是地球上長了蜘蛛網一樣，他解釋，這些叫做雲跡線，是輪船廢氣產生的效果。

鄭明典今在臉書分享一張美國國家太空總署NASA的高解析地球表面衛星照(EOSDIS)，從照片中可看到，海上的雲形成一條條的雲跡線不規則地交錯，畫面非常壯觀。鄭明典解釋，這些雲跡線都是輪船廢氣產生的效果，由於廢氣中的懸浮微粒增加水氣凝結效率，所以在海面上形成水滴密度較高、反射率較高的雲線，而綿密的雲跡線也代表海運非常繁忙。

對此，網友紛紛留言：「原來船也會這樣呀」、「第一次看到」、「好奇特」、「原來不只有飛機雲」、「海運廢氣雲線」。

至於近日天氣方面，氣象局表示，今天降雨慢慢趨緩，但東半部、桃園以北仍有局部短暫雨，白天高溫北部及宜花約20到22度，比起昨日略降。明天（8日）東北季風稍增強，不過冷空氣強度較弱，北部、東北部仍涼，略降1、2度，降雨減少，剩下東半部有雨，大台北零星雨，周四至周日（9日至12日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，下周一、二（13、14日）東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，有局部短暫雨。