三峽區清潔隊員陳宇恩與環保局廢棄物處理規劃科職員何瑀蓁分別是12月、3月的月曆「似顏繪」主角。（陳慰慈攝）

新北市環保局推出「2022新北12少」月曆，今公布免費兌換方式，13日（一）起，民眾只要拿10顆廢乾電池（包含充電電池、鈕扣型電池、鹼錳電池等）到各區清潔隊即可兌換一份月曆。月曆有掛曆和桌曆兩種款式，一人以擇一款式換取一本為限。。

新北市環保局表示，「新北12少」是新北市環保局第二年推出的形象月曆，2022年採簡約文青的插畫風格，以12位最年輕的環保局及清潔隊同仁擔任主角，並邀請輔大應用美術系團隊以「似顏繪」並搭配新北意象、美景和節慶元素繪製而成。

此外，每一個月設定一種為環境減壓的行為，如少污染、少剩食、少用電、少一次性共12種少一點，希望民眾將環保概念落實在每一日的生活中。而每月1日，都可透過月曆右下方QRCODE看到更多輔大設計團隊所繪製的四格漫畫，從中描述每月分「少一點」的具體行動，邀請民眾一起落實。

民眾可就近至以下28個地點兌換：板橋區實踐路3號、土城區金城路1段101號5樓、樹林區保安街一段7號5樓、三重區光復路2段127號、蘆洲區三民路95號6樓、新莊區豐年街57之5號、永和區民權路60號6樓、汐止區新台五路一段268號7樓、中和區景平路634-2號5樓、新店路159號3F（新店公有零售市場）、鶯歌區北鶯里仁愛路55號4樓。

淡水區中山北路二段375號6樓、三峽區隆恩街243號、瑞芳區明燈路3段2號2樓、五股區中興路4段50號6或7樓、林口區仁愛路一段378號3樓、泰山區公園路52號3樓、八里區八里大道20號、三芝區育英街5號、金山區民生路61號、石門區中山路66號、坪林區坪林街101號3樓、石碇區碇坪路1段39號2樓、深坑區深南路51-1號、平溪區平溪里平溪街46號、雙溪區共和里東榮街25號(雙溪區公所)、貢寮區朝陽街67號2樓、萬里區瑪鋉路123號B2。