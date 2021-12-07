萬靈繪古界，劫盡修真我！由魔方網代理的清新國風MMORPG手遊《太古異聞錄》收到玩家的熱情支持與關注，事前登錄已突破20萬人，今（7）日特別公開三段遊戲角色PV，讓少司命搶先一探主角們的人設與淵源。

官方表示，本次公開的角色PV是以實際的遊戲畫面與主線劇情結合，少司命能一窺女媧之子少典、鯤鵬老祖金鵬兩人因信念不同的廝殺，為達目標的決心，還有莫離與愛妻樂兮緣定三生的愛情故事。

北冥有鵬鳥 妖師展神通

上古妖師「金鵬」，原為鯤鵬老祖，遭人陷害墜落凡塵，得東皇太一救助後便一心扶持，他心思細膩且擅長使用計謀，清理了不少東皇太一成神之路上的“絆腳石”。

上古妖師「金鵬」

在太古的主線劇情中，東皇太一欣賞少典的才能，特派金鵬邀其上天庭成正神。但因兩人的立場、信念以及責任不同，而大打出手，引天地降下九天驚雷。

金鵬角色PV「北冥有鵬鳥 妖師展神通」

濁世有公子 善弄琴撫音

天道有存，聖人不亡！翩翩濁世佳公子「少典」，女媧、伏羲之長子，三界第一智者。誅天之戰前，便已達到准聖修為，實力亦可稱非凡，但天性良善，舍准聖修為以庇人族，長留人間。

翩翩公子「少典」

在遊戲劇情的誅天一戰中，女媧隕落伏羲失蹤，軒轅城亦遭大劫，內外奸邪妖魔皆欲佔據此地，吞滅人族。少典經多年奮戰，方才護得一族安寧，此後又尋得四位修真者，任其為軒轅城少司命。人族的未來，便由師尊少典與諸位少司命一同守護。

少典角色PV「琴撫音 公子無雙」

紅塵縛半妖 緣定情三生

妖族以殺戮為修行之法，「莫離」雖為半妖卻是妖族中的佼佼者，狡黠、嗜殺的半妖，卻對人族樂兮深愛不悔。但自古人妖殊途，莫離又惡名遠揚，遭到人族劇烈反對，之後得到少典的幫助化解妖性，居於軒轅城，擔任司衛。

半妖司衛「莫離」

在遊戲主線中，莫離是個寵妻狂魔，作為少典的第一司衛，平時除了守衛軒轅城，就是陪伴妻子樂兮。但是在百族林立的上古洪荒時代，強大的半妖一旦有了弱點，就容易被其利用。愛妻樂兮被鬼族附身，莫離為救樂兮，遭金鵬利用，與恩人少典反目成仇。

莫離角色PV「寵妻狂魔 司衛莫離」

事前登錄突破20萬人

《太古異聞錄》正在進行中的事前登錄活動獲得許多喜愛太古的少司命支持，人數已突破20萬人次，並陸續解鎖綠瑩龍晶、女媧秘寶全圖等獎勵，遊戲預計於12月末上市，現在參與事前登錄，還能獲得「台版專屬吉祥物坐騎－黑熊」！

更多關於《太古異聞錄》的好康、遊戲資訊將持續在官方社群網站發布，快加入太古一起在洪荒冒險！