桃園一名曾經上過媒體版面的已婚帥氣陳姓消防員，2019年帶人妻到摩鐵發生多次性關係，2人婚外情被苗女丈夫揭發後，承諾不會再往來，但去年7月又被逮到使用通訊軟體聯繫，還繼續發生性關係，苗男憤而對陳男提告求償100萬元，陳男不服一審遭判賠40萬元上訴，二審法官檢視對話紀錄發現，陳男對苗男苦苦哀求「高抬貴手」，足見侵害苗男配偶權事證明確，最終駁回上訴，維持一審原判定讞。

苗男控訴，陳姓消防員多次趁著訓練空檔，帶妻子到新北與桃園摩鐵發生性關係，抓包2人姦情後，曾承諾不會再往來，卻在去年7月再度逮到2人私下使用通訊軟體聯絡，氣得對陳男提告求償100萬元。陳男一審向法官辯稱，他與苗妻是2018年支援選務工作認識，期間2人在通訊軟體聊的內容，多是分享家庭相處方式及經驗，絕無逾越朋友分際。

但法官審酌陳男與苗妻對話紀錄發現，苗妻曾多次親熱的喚陳男為「寶貝」，顯見2人已逾越一般朋友關係界線，陳男侵害苗男配偶權事實明確，最終判決陳男應賠償苗男40萬元。

陳男不服上訴二審，但法官發現，陳男多次向苗男哀求高抬貴手求原諒，足見自知事情嚴重，才會請求苗男原諒，因而不採信其說詞，認定侵害苗男配偶權事證明確，維持一審原判，全案確定。