為限制惡意與連續檢舉行為，立法院今三讀通過「道路交通管理處罰條例修正草案」，明定民眾可檢舉的46種交通違規項目，而紅黃線違停在未嚴重影響交通安全秩序情況下，未列其中，另外，同一違規行為時間未逾6分鐘，公路主管或警察機關以舉發1次為限。

根據內政部警政署統計，2016年民眾檢舉案件為153萬7000多件，到2020年已達598萬6000多件，案件量增加將近4倍。警政署分析，440萬件裡面，靜態停車違規就占223萬件，比例將近5成，多數是行車紀錄器沿路拍攝後，民眾一一擷取畫面檢舉。

「道路交通管理處罰條例」第七條之一原規定，有違反條例的行為，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。

根據修正草案條文，明列開放民眾檢舉的46個項目，動態違規方面，對交通安全危害性較高，且警察不易實施稽查取締者，包括駕駛人未戴安全帽、點燃香菸駕駛，在高、快速公路不當行駛及裝載，駕駛人有蛇行等危險駕駛行為，違規超車、迴車，闖紅燈、闖平交道等行為。

靜態違規方面，限縮於在路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序的違規停車，包括在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防車出入口五公尺內等特定地點的違規停車，併排停車，占用身障停車格等，但紅黃線違停在未嚴重影響交通安全秩序情況下，未列其中。

此外，民眾連續檢舉部分，為避免兩套標準，將與警察規範一致，地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上，始得檢舉同一違規行為。公路主管機關或警察機關對於民眾檢舉案，經查證屬實，應即舉發，但行為終了日起逾七日之檢舉，不予舉發。