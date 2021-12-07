北市議員告發林秉樞洗錢（陳志賢攝）

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，扯出綠營派系與網軍鬥爭，無業的林秉樞並被爆料有鉅額存款，台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人質疑林秉樞誆稱為國安人員，且金流來源不明，7日上午到台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反《洗錢防制法》、《刑法》僭行公務員職權罪、偽造私文書罪、恐嚇罪。

徐巧芯說，本案已從家暴案上升到網軍案，林秉樞金流，到底是偽造文書，還是說真有其事，只有由檢調來調查，才能給外界交代。而且林以國安人員的名義在外招搖撞騙，但國安局只發聲明稿，好像就沒事了。既然國安局沒有要提告，就由我們來告發。

游淑慧說，檢警第一次搜索飯店未發現高嘉瑜的自白書，外傳林有買骨董、送高檔禮品，飯店並無容納空間，顯然林另有秘密工作地點，一般來說，買高價藝術品不是為了逃稅，就是用來賄賂，檢調應去調查。

重啟核四公投案領銜人黃士修認為，這不是單純家暴案，而是國家級網軍案件，他質疑幕後大量金流，是政府透過國營事業發包給基金會或白手套攻擊4大公投案。國民黨前文傳會副主委鄭照新則說，這裡面是暗黑網軍金流，檢調應深入追查，截斷網軍金流。

羅智強指出，「網軍治國是台灣最醜陋的風景」，必須揪出林幕後的「老大」，林誆稱其為國安幕僚去「喬」疫苗已涉犯《刑法》158條僭行公務員職權罪，另林有巨額異常金流，涉嫌違反《洗錢防制法》等罪，若是林炫富P圖，偽造存款餘額，則涉嫌《刑法》偽造私文書罪，此外高嘉瑜遭網軍「抖內」留言恐嚇，另請檢調追查幕後網軍恐嚇罪。

據了解，由於林秉樞相關案件，目前正由新北地檢署偵辦中，且林秉樞已因施暴高嘉瑜等犯行遭收押禁見，因此基於偵查事權統一，北檢受理後，擬將告發案移轉管轄至新北檢依法偵處。