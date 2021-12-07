隨著62歲的左派自由重建黨（Libre）黨魁秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）當選宏都拉斯總統，預計將於2022年1月27日正式就職；《金融時報》6日報導，由於秀瑪菈．卡斯楚選前承諾要與台灣終止外交關係，轉而承認北京，讓華府對中美洲成為大陸禁臠而大感不滿，正全力防堵大陸的手伸入後院。

學者邁爾斯（Margaret Myers）認為，宏國反而會以拖待變，不會輕易與台斷交。畢竟，維持對台外交可以讓美援持續流入，與台灣斷交反而讓宏國在北京心中的重要性下降。

報導以「雲霄飛車」來形容台灣近來的外交情勢。一方面，西方國家近日紛紛表示挺台，立陶宛更讓台灣在該國開設實質大使館；另一方面，台灣邦交宏都拉斯可能變心，轉投中國大陸懷抱，讓台北為數不多的邦交國恐再面臨減一的窘境。

隨著秀瑪菈．卡斯楚在競選期間承諾將與北京建立外交關係，更讓台北憂心邦交國可能減少到14個國家。儘管秀瑪菈．卡斯楚的幕僚隨後否認宏都拉斯即將分手，但多數觀察家都認為，遲早宏國會選擇與北京站在一起。

※華府視中美洲為後院

長期以來，華府在中美洲享有政治與經濟的主導地位，更視此為戰略後院；如今隨著中國大陸國家權力的成長，兩強正在此地角逐影響力，也讓美國與中美洲國家的關係壟罩在轉變的陰影下。

美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College）鑽研拉丁美洲研究的教授艾里斯（R. Evan Ellis）表示，「隨著北京與台北外交休兵的落幕，中美洲各國的龐大財政需求，北京經濟重要性日益上升，以及大陸疫苗外交的推動；甚至是該地區的民粹力量死灰復燃，這些都讓中美洲國家遠離美國，轉向與中國大陸合作」。

宏都拉斯貪腐過於嚴重，以致於民眾對美國援助不太有感，這也是秀瑪菈．卡斯楚能大打大陸牌的關鍵。圖為秀瑪菈．卡斯楚的支持者高舉其海報。(圖/路透社)

※移民與掃毒問題

過去5年來，台北在中南美洲與加勒比地區的邦交國共有3國慘遭北京橫刀奪愛，分別為薩爾瓦多、巴拿馬與多明尼加。隨著2018年薩爾瓦多琵琶別抱，美國召回駐薩爾瓦多大使曼恩斯（Jean Manes）；將薩爾瓦多擁有腐敗與不民主紀錄的官員列入制裁。

部分觀點認為，美國勢必想辦法維持與宏都拉斯關係，避免其倒向中國大陸。然而，這絕不是容易的事情。首先，華府需要因應來自宏都拉斯龐大的移民潮。光2020年10月到2021年9月，美國執法單位在南疆邊境要安置的宏都拉斯人就將近32萬人，已超過宏國人口的3%。

從戰略面來看，宏都拉斯對美國的重要性更不可或缺；畢竟，該國的聯合特遣隊基地，是華府打擊拉美毒品網路最重要的據點。

宏都拉斯首都德古西加巴(Tegucigalpa)國防大學教授楊安東尼奧(Antonio Yang)分析，「美國絕不會讓宏都拉斯跑票，因為後者對美國國土安全相當重要」。

事實上，美國負責西半球事務的助理國務卿尼可拉斯（Brian Nichols），在選前最後一刻走訪宏國並會晤秀瑪菈．卡斯楚。分析家認為，此行相當程度是為了阻止秀瑪菈．卡斯楚倒向大陸；但秀瑪菈．卡斯楚並不願回應此一問題。

當然，美國還是宏都拉斯最重要的夥伴與最重要的市場。然而，飽受販毒、貪腐與幫派暴力困擾，宏都拉斯的民主脆弱不堪，也讓其經濟體系在過去1年來萎縮達9%。宏都拉斯的國內生產毛額(GDP)5分之1來自匯款；其中又以美國為主。宏國近3分之1的出口產品(濃縮咖啡、香蕉、糖)，也都是出口至美國。

※大陸在宏都拉斯興建水力發電大壩

相較之下，北京在中美洲的經營則更顯活力。大陸國營企業在過去12個月內，為宏都拉斯興建105兆瓦的水力發電大壩。從世界金融機構的統計數據來看，相較於美國的0.01%，宏國欠下中國大陸的外債高達4%。

智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）專家邁爾斯（Margaret Myers）表示，與北京在整個拉丁美洲其他地區的活動一樣，大陸在宏都拉斯透過地方漢語機構密集參與宏國活動，與此同時還有各種商業促進與締結姊妹市。共黨很懂得透過漢語社群聚會促進適當的關係。

台灣擔心的是北京金融影響力與日俱增。畢竟，美國的影響在減弱，而大陸卻正在崛起。圖為總統蔡英文（前右）日前會見宏都拉斯共和國總統葉南德茲（前左）。(圖/中央社)

秀瑪菈．卡斯楚在競選時直指，改變和北京的關係將讓宏都拉斯啟動金融替代方案、更多的大陸製新冠肺炎疫苗與更低成本的藥物。

不過，許多宏國的企業菁英卻憂心秀瑪菈．卡斯楚的做法，讓宏國與台灣的連結中斷，進而損害更重要的與美關係。擁有旅遊、電力與房地產企業的民營企業協會主席拉拉奇（Luis Larach）就認為，宏都拉斯應該專注於吸引美國公司將工廠自亞洲遷往中美洲，以此推動自身金融的成長。

他表示，「我們在美國擁有巨大的潛力。維持對台關係對國家、甚至整個區域都有好處，我認為應持續下去」。

※台灣：憂心北京上升的金融影響力

台灣學者向駿卻認為，台灣擔心的是北京金融影響力與日俱增。畢竟，美國的影響在減弱，而大陸卻正在崛起。雖然美國是宏都拉斯重要援助國，但宏都拉斯貪腐過於嚴重，以致於民眾對美國援助不太有感。

甚至，秀瑪菈．卡斯楚的丈夫前總統賽拉亞（Manuel Zelaya），就是在美國默許的政變下遭到推翻。這些都可能間接影響，讓台灣付出代價。

有鑑於美國希望在中美洲有可靠盟友，勢必為加強與該國聯繫。換言之，台灣反而成為宏都拉斯的槓桿。維持與台灣外交關係，反而持續取得華府援助；一旦與台灣斷交，對北京而言宏都拉斯反而重要性下滑了。因此，秀瑪菈．卡斯楚很可能採用拖延戰術。