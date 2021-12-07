簡天佑水彩畫「廣林溫家古厝」。（簡天佑提供／林瑞益高雄傳真）

「美藝濃情」簡天佑美濃作品展正在美濃客家文物館特展室展出，畫作收藏簡天佑過去20多年來的作品，畫展至2022年4月3日。簡天佑表示，能把菸樓等消失的景物畫出並在美濃展出，也是他對這塊土地的回饋。

簡天佑說，印象中的美濃，是個處處稻田與紅磚瓦屋、菸樓林立，有個充滿靈秀之氣的美濃湖，周圍被美麗山巒所圍繞的地方。他曾展開長達一、二十年的寫生之行，為此遍尋隱藏在田野、巷弄間的菸樓，同時品嚐客家粄條、高麗菜封等美食。

這些作品曾零星於個展或聯展中出現，這次則是以美濃為主題，尤其是菸樓，做系統性的展出。如今，菸樓蹤影幾乎消失殆盡，其原因不外美濃種菸葉時代結束，菸樓功能不再，加上年久失修毀壞、拆除所致。

「美藝濃情」此次在美濃客家文物館的展出，有兩層特別的意義：首先，每一幅作品都是在寫生現場，呼吸著美濃鮮美的空氣所完成。其次，能把這些消失的景物在美濃展出，也是我對這塊土地的回饋。感謝它激發我創作的靈感，也謝謝來看展的美濃鄉親與所有人，再次謝謝美濃。

簡天佑今年71歲，他至今到哪玩還是會帶著水彩畫具，只要是可以畫畫的機會，他都不會放過，家人說，簡天佑在年輕時就愛寫生，騎著機車帶女兒到處轉，看到好風景，一畫就是一、兩個小時。如今，他就算出去玩，在民宿都會早起先去陽台畫畫，畫完再出去玩。