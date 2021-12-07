國立政治大學圖書館暨社會科學資料中心7日舉行中國國民黨黨史檔案啟用典禮暨檔案應用講座，前總統馬英九（左）、國民黨主席朱立倫（右）一同出席。（杜宜諳攝）

朱立倫出席中國國民黨黨史檔案啟用典禮暨檔案應用講座。（杜宜諳攝）

「別再養網軍」 朱立倫籲：蔡英文快脫下網軍魔戒

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，扯出綠營網軍案外案，民進黨反質疑國民黨主席選舉期間，朱立倫臉書出現大量越南帳號重複留言，朱立倫今說，「你看我是真正的受害者」，民進黨內也有很多受害者，號召大家站出來，共同揪出養網軍的惡徒，他直指，蔡英文總統是網軍的最大受益者，應速把網軍的魔戒脫下來。

朱立倫上午參加政大舉辦的國民黨黨史檔案啟用典禮暨檔案應用講座活動，被問到遭民進黨指控黨魁選舉期間養網軍，朱說，他不但每次選舉，都被網軍惡意攻擊，甚至還有網軍反串製造假新聞、惡意指控，連黨內選舉也來干擾，「我們才是真正的網軍受害者」。

談到網軍氾濫議題，朱立倫指出，這已經跟藍綠沒有關係，民進黨內也有很多受害者，他號召大家一起站出來，用「MeToo」方式共同讓網軍在台灣民主土地上消失，揪出背後養網軍的惡徒們，不管是政府或蔡英文總統，都有絕對權利與責任，不要再養網軍，甚至用網軍攻擊對手。

至於蔡英文至今未回應網軍一事，朱立倫說，從過去奪權到治國，蔡英文是網軍的最大的受益者，但他呼籲，趕快把網軍的魔戒脫下來，因為很快地，這些真相、真面目都會揭露出來。

朱立倫再次呼籲，所有受害者，不管是民進黨哪個派系，或國民黨、民眾黨或任何一位政治人物，都站出來，全民唾棄網軍，共同讓網軍在台灣民主土地上消失。

此外，部分藍營縣市長未對公投表達四個都同意，朱立倫說，大家都用各種方式、形式，來表達對公投的支持，不管是參與公投的宣講、錄影、最後站出來，或到市場各地發表對公投的支持，都歡迎也都尊重，他相信每一位縣市長有其智慧，最後一定會跟民意站在一起。

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