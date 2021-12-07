烏克蘭面臨俄羅斯侵犯威脅之際，美國國務卿布林肯今天重申華府對烏國主權「堅定不移的支持」。法、德、義、英和美領袖也在通話中齊聲對烏國主權應受尊重一事表達「決心」。

路透社報導，美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，在烏克蘭面臨俄羅斯侵犯威脅之際，重申華府對於烏國權「堅定不移的支持」。

國務院表示：「兩人一致認為須以和平、外交手段解決頓巴斯（Donbas）衝突，並全面恢復烏克蘭對其獲國際承認邊界的主權，包括克里米亞（Crimea）。」

美國總統拜登明天將與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）針對烏克蘭問題進行期待已久的視訊會議，白宮今天稍早警告，美方已經準備好在俄國對烏克蘭發動侵略時，採取行動對付俄方。

白宮警告，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國已經準備好要在東歐增加軍事部署。

美國一名高階官員3日告訴「華盛頓郵報」，俄羅斯正在準備於明年初動用17.5萬大軍入侵烏克蘭。

俄方則一再否認有任何好戰意圖，指控西方列強日益「挑釁」。

另一方面，法國總統府表示，法國、德國、義大利、英國和美國領袖今天在通話中對烏克蘭主權應受尊重一事表達「決心」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室在領袖通話後表示，俄羅斯準備對其鄰國發動攻擊之際，各國領袖也「表達了他們採取行動以維護歐洲和平與安全的承諾」。

馬克宏辦公室說，領袖們強調俄羅斯重回談判桌與烏克蘭交涉的必要性，作為法國和德國主持「諾曼第計畫」四國聯合會議的一部分。