台股今天開高走低，電子權值股走弱，指數盤中翻黑。不過面板、航運等族群相對強勢，台股盤中下跌約27點，呈現震盪格局。

美股三大指數走揚，亞股今天表現多走高，台股則呈現震盪。加權指數以17734.19點開出，高點至17751.19點，上漲逾60點，電子權值股盤中表現壓回，指數震盪翻黑，截至10時48分，指數至17660.77點，下跌27.44點。

觀察電子權值股表現，台積電股價開高走低，盤中失守600元大關，低點至597元、下跌3元，壓抑大盤表現；聯電下跌超過1%，至66.2元；聯發科下挫2%，至1060元。

32吋、43吋電視面板12月上旬報價止跌，面板三虎股價帶量走揚，群創為上市成交量第4名，彩晶股價走勢最強勁，高點上漲超過3%。

貨櫃三雄股價揚帆，萬海盤中上漲超過6%，高點至188元，漲勢為三雄最強；航空雙雄華航、長榮航帶量上攻，漲勢均逾3%，分別為上市成交量前2名。（編輯：張均懋）1101207