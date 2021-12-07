環境權保障基金會研究員許博任指出，社子島計畫將於保護區興建一座每日處理3.5萬噸廢汙水的社子汙水處理廠，由於該處理廠開發面積超過1公頃，依法需併案辦理環境影響評估、分析及影響預測。（黃郁芬提供）

台北市社子島爭議未解，明將舉行開發計畫環境影響評估審議，台北市議員黃郁芬今揭露，社子島環評漏做社子汙水處理廠環境影響評估，應立刻停止社子島環評；北市衛工處回應，須等區段徵收環評通過，知道開發規模後，才針對興建汙水廠做環評，那是下個階段的工作。

黃郁芬7日偕同環境權保障基金會、社子島自救會於北市府前門舉行記者會。環境權保障基金會研究員許博任指出，社子島計畫將於保護區興建一座每日處理3.5萬噸廢汙水的社子汙水處理廠，消化開發後每日2.4萬噸的汙水，並分擔北市其他地區1.1萬噸的汙水。

許博仁說，由於該處理廠開發面積超過1公頃，依法需併案辦理環境影響評估、分析及影響預測，然而社子島環說書並未針對汙水廠進行環評，還明載汙水廠要另案辦理環評，於法不合。

「柯市府是一盤散沙，超級落漆！」黃郁芬隨後出示2019年1月社子島環說書第一次的程序審查意見表，明載環保局認為汙水廠與社子島開發計畫應併案進行評估。但環評進行3年多來，開發單位卻未依法處理，實為重大疏漏，她認為環評會議應立刻停止。

黃郁芬要求，台北市環保局在今天下班之前，須將民間團體提出環評重大疏漏的書面意見送達給環評委員。並要求若明天環評續審，應該開放民眾發言，以向環評委員詳細說明環評出現重大疏漏的新事證。

社子島自救會發言人李華萍則嘆，社子島環評又出現重大瑕疵，台北市長柯文哲號稱要把社子島「輾過去」，讓生態社子島開發案成為一輛失速列車，製造居民對立跟不安，她認為柯文哲應與地方對話，重啟中長程發展替代方案討論，才是真正務實的做法。

北市工務局衛工處長林昆虎表示，汙水處理廠屬區段徵收開發完後的工程，必須等環評、都市計畫變更過了，得知相關開發規模和規畫後，才能在建廠前根據現況進行環評，並非於現階段一併辦理，意即區段徵收工程結束後，才會辦理汙水處理廠環評，是不同階段的工作。