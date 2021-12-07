綠委高嘉瑜受暴案持續延燒，扯出政商「施壓」媒體案外案，林秉樞更在通訊軟體的對話中，以「老大」稱呼新系前立委段宜康，儘管段承認和林認識很久，但否認和林很熟。對此，同為新系的台北市議員梁文傑表示，如果和段宜康熟識，不會叫段宜康「老大」，而是叫「小段」，且如果林段真的很熟，不用等林發訃聞，段就會自己關心了。不過，多數網友對於梁的說法，顯然不太認同。

對於段宜康日前秀出和林秉樞的Line通訊對話截圖，梁文傑昨（6日）在臉書發文表示，有人看到這段對話就覺得段宜康和林很熟，其實一看就知道，兩人根本不熟；梁指出，林明顯是在奉承，說要把段排在所有立委和上市公司老闆前面，說段若出席可以榮耀他的母親，但真的熟朋友講一聲就去了，根本不用講這麼多。

梁文傑舉自己父喪為例，表示兩年前他父喪時，連訃聞都還沒發，所有熟的朋友都自動到來致意和幫忙，而自己的熟朋友若有事，他也是不待通知就自動關心。假如有一個人要用這種方法才能讓他去出席喪禮，梁直言，「那他真的和我不熟」。

此外，梁文傑稱，段宜康也不喜歡有人稱他是「老大」，自己小段宣康快十歲，也是「小段小段」的叫，根本不用叫「老大」，叫段「老大」，除了不熟的人在奉承之外，他看不出有其他用意。梁認為，林認識的人很多，但除非有誰教唆或幫助，否則沒有誰應該為林的暴力行為負責，誰敢保證自己在社會上認識的人不會哪天作奸犯科？大家都是成年人，能負責的只有自己。

對於梁文傑的說法，引來一些網友其po文底下發表看法，大約有50則留言，其中，許多是不認同的觀點，「聽說都有錄音耶」、「好羨慕，不熟可以至少給鏡週刊打兩次電話，不過再不熟肯定比跟高嘉瑜熟啦」、「民進黨是智商太低還是道德太低？不管哪個都不適合執政啊，笑死人」、「老大一般來說就是老闆的意思」，另也有網友表示，「外面很多這種裝熟魔人，利用這種技倆在當政治掮客」。

網友留言。（圖片摘自梁文傑臉書）

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