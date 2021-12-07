佳世達集團旗下POS廠拍檔(3097)受惠市場需求復甦及轉型效益顯現，2021年單季穩健獲利，前三季獲利三級跳、創近4年同期高點，11月合併營收續「雙升」站上近2年高點，第四季營運可望續揚，明年將持續搶攻疫後低接觸商機，推廣相關軟硬解決方案。

興櫃交易的拍檔股價11月起發動上攻，月中觸及30.2元的2年半高價，隨後於24.8～28.8元區間高檔震盪。今（7）日開高後續揚3.71％至27.15元，位居工業電腦族群漲勢前段班，表現優於大盤。

拍檔公布2021年11月自結合併營收2.52億元，較10月2.3億元成長9.92％、較去年同期1.86億元成長達35.43％，創近2年高點。累計前11月合併營收24.56億元，較去年同期17.88億元成長達37.32％，為僅次於2019年的同期次高。

拍檔近3年因應市場需求變化展開商業模式轉型，去年面對疫情造成POS專案順延導致營運下滑，進一步加速對應調整營運模式，除了優化原有硬體產品事業，並持續調整歐美品牌中心、亞太集成中心、中東非洲代理中心三大區域的生意模式。

隨著市場需求復甦及轉型效益顯現，拍檔今年營運明顯好轉。據佳世達財報揭露，拍檔第三季歸屬母公司稅後淨利0.27億元，季增3.03％、年增達33.3％，每股盈餘0.36元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利0.69億元、年增達1840倍，創近4年高點，每股盈餘0.93元。

拍檔總經理王保鋅指出，公司持續朝智慧零售解決方案供應商方向邁進，在亞太區結合子公司益欣資訊、麻吉數位、美麗科技及新加坡Epoint，針對餐飲零售品牌客戶提供提供軟體、硬體、金流及服務，虛實融合（OMO）的一站式服務。

王保鋅表示，拍檔協助餐飲與零售連鎖品牌改善顧客消費體驗、提升營運效率與優化成本，疫情帶來的無接觸商機亦進一步讓領導品牌積極加速數位轉型。前11月亞太區的軟體與加值服務營收成長年增達47％、服務客戶門市數累積1.33萬家。

展望2022年營運，拍檔除了因應歐美疫情後的低接觸商機，積極推廣相關軟硬解決方案外，並將同步持續深化亞太地區的OMO一站式服務，協助更多亞太地區餐飲與零售品牌數位轉型及跨國展店的相關規畫。