富采投控(3714)11月營收為33.16億元，維持不錯的水準，比10月的32.03億元增加約3.53%；公司看第四季淡季有撐，單季營收估比第三季高點下滑個位數百分比，今年成立第一年也將交出優於預期的成績。

富采第三季受惠Mini LED需求強勁，前三季獲利優於預期；展望本季消費型產品需求下滑，Mini LED拉貨動能仍強，與車用均可相對持穩高檔，本季Mini LED與高階紅光部分持續滿載，第四季營收預估相較第三季不會超過二位數字的下滑。

富采旗下晶電今年第三季的mini LED占營收比重已超越三成，至於mini LED占整體富采已逾二成。富采表示，Mini LED占富采營收占比3成的目標暫未達成，主要是客戶稍有延期，占比仍明顯高於兩成，且對明年看法仍樂觀。

富采今年第三季營運續揚，單季營收103.29億元，季增10.3%；毛利率24.8%，季增2個百分點；營益率10.2%，季增3.4個百分點；稅後淨利12.96億元，季增約85.2%，每股盈餘1.91元。今年前三季稅後淨利17.37億元，每股盈餘2.56元。