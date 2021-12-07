7日隔夜美股收紅，韓股半導體類股雖上漲，但製藥與網路族群卻表現欠佳，因此也出現平盤震盪現象。目前，KOSPI在2978.48點，漲5.23點或0.18%。同時，韓元也走高。

傳出高層大異動以及部門大整併的三星電子，市場解讀為公司塑身有助於未來營運發展，故上漲0.52%，同時，SK海力士也漲2.53%。

另外，三星生物製藥跌1.89%，Celltrion藥廠跌2.18%，Naver也跌0.51%。

美元兌韓元在1181.9左右價位，韓元升1.1元。