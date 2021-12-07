響應金管會提升非現金支付使用率政策，統一超7-ELEVEn近年來應用金融科技、積極推升非現金支付使用率，串聯OPEN POINT會員生態圈有效提升2021年非現金支付占比達40％、年成長近10％。

7-ELEVEN指出，即日起擴大與銀行合作，持OPEN錢包至門市結帳消費享有11大銀行信用卡選擇外，並新推OPEN POINT APP「雲端禮物卡」服務，提供更多元的非現金支付工具選擇，期望帶動新一波無現金消費習慣養成。

全新推出的OPEN POINT APP「雲端禮物卡」服務即日起可線上購買、線下使用，以虛擬儲值卡結合行動APP模式，為非現金支付工具全新選擇，購買完成後無須綁訂信用卡就能輕鬆享受類行動支付的購物體驗，服務一上線便可於6300家7-ELEVEN支付使用，一次性的加值金額可依需求從300元到10000元彈性選擇，並提供「轉贈功能」化身數位紅包，成為公司行號、個人用戶發送逢年過節、歲末尾牙、祝賀喜事的數位獎金、禮金新選擇。

根據金管會最新統計，2021年累計至9月信用卡及電子支付簽帳金額達2兆2735億元，較去年增加2.24％，掌握趨勢，7-ELEVEN積極推動集團3大支付工具串聯OPEN POINT會員生態圈提升非現金支付占比，藉由「擴大結盟多元銀行」策略推動差異化的滿額折、點數回饋行銷活動，帶動OPEN錢包、icash Pay2021年交易金額創下歷史新高、年成長突破200％。即日起到7-ELEVEN消費可使用的OPEN錢包銀行信用卡數突破11家、持信用卡到店消費12月底前提升至9家，12月31日前選用OPEN錢包到門市購物回饋率達10％-20％，藉由多元的回饋機制鼓勵消費者多加使用非現金支付購物模式。

擴大非現金支付使用率，7-ELEVEN同時聚焦集團3大支付跨通路使用，以OPEN錢包開啟跨通路支付服務，目前累積有16大通路可使用，包括超商、藥妝店、咖啡專門店、百貨、加油站、健身房、現烤烘焙店、線上購物、宅配貨到付款都可以支付使用；同時，轉投資事業愛金卡公司經營的icash2.0、icash Pay也積極擴大外通路合作達上千個品牌、上萬個線上線下服務據點，12月31日前加碼推icash Pay新舊戶到7-ELEVEN消費可享最高回饋，串聯深根在地7年的OPEN POINT熟客生態圈，藉由會員、點數、支付整合提升消費黏著度，打造消費者倚賴的OMO（虛實融合）支付服務平台。

為提供更省時、便利、多元的會員行動支付體驗，7-ELEVEN積極推動「OPEN POINT綁訂多元行動支付」，經過一年的努力之下OPEN POINT會員生態圈開發的會員載具已可綁定6大支付工具（OPEN錢包、icash Pay、街口支付、LINE Pay、橘子支付、悠遊付），方便顧客到7-ELEVEN購物結帳時一次完成支付、累點、存發票三大購物流程，縮短結帳流程、提升會員體驗好感度，服務至今吸引超過1億人次使用，更有效帶動非現金支付使用率提升。