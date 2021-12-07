臺北市政府環保局6日舉行「110年臺北市績優民間企業與團體綠色採購頒獎典禮」，共有52家企業獲得表揚，元大金今年更再度連續第11年獲獎，合計整個元大金集團2020年綠色採購金額已逾8384萬元。

對此元大金指出，積極建立綠色企業文化，從營運面及採購面向上著手降低對環境的負面影響，作為環境變遷下的綠色先鋒，元大金控透過綠色採購與供應商管理，支持低碳、永續產品，並擴大影響力。

元大金控重視氣候變遷風險議題，積極建立綠色企業文化，上述的綠色採購成果亦反映出元大金積極投入與供應商齊力落實永續作為，共同建立永續經營與服務模式的努力。

對此元大金說明，元大集團供應商主要以資訊類、營繕類及印刷類為主要類別，其中又以資訊為大宗，尤其為落實綠色採購，元大將具有環保及節能標章的產品列為優先採購項目，長期透過教育訓練向全體同仁及採購部門傳遞「綠色採購」概念，並持續向供應商宣導採用各項環境標誌為供應物料，推廣環境友善及綠色消費的觀念，循序漸進為地球永續共盡心力。

元大金控今年在永續金融方面得到國內外多方肯定，包括連續三年入選道瓊永續指數（DJSI）「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，今年更在綜合金融類獲得全球第一名，元大集團亦接軌國際，導入多項環境及能源相關ISO標準，進行系統性管理，今年也已取得ISO 20400永續採購指南驗證，優化採購流程，此外，近期子公司元大銀行旗下全系列信用卡也通過ISO 14067產品碳足跡查證，支持供應鏈發展低碳產品。

而在再生能源使用策略上，元大金亦為國內金融業首創，以「商辦綠電」模式採購綠電能源，子公司元大證券、元大銀行共有四據點於今年第二季100％使用綠電，預計明年首季再加入元大期貨一分公司再加入綠電營業據點，持續為金融業綠色能源奠定新典範。