最新褐皮書顯示美國通膨以溫和至強勁的速度持續增長，呼應鮑威爾表示將加速Fed貨幣緊縮步調的說法，加上不排除Omicron新變種病毒繼續擴散，或添近期金融市場波動風險。惟美國就業景況續佳且趨於改善，並伴隨消費動能隨之提升；同時，科技、綠能等加速發展促使相關應用與新型態經濟蓬勃發展，有助美國經濟復甦及延續當前擴張趨勢，並得以引領全球經濟長期續偏正向表現。

投資策略方面，建議當前成長型投資人以約45:55、穩健型投資人以25:75之股、債比例進行投資組合配置，待波段震盪趨緩後，除續以高收債、複合債作為核心資產外，同時仍可針對美國、歐洲等展望正向國家及金融、科技、REITs等前景較明確之產業進行分批布局。

ESG已成為全球主要趨勢，亦是當前投資顯學，玉山銀行於數位平台推出「玉見ESG」數位活動，嚴選與氣候變遷、環境、社會責任議題相關之ESG主題系列基金，並於網站介紹永續及責任投資概念，透過基金理財參與ESG議題，攜手顧客參與永續投資。

另外，近年國人對於退休後維持穩定現金流的關注持續提升，主管機關也鼓勵民眾可透過自主投資增加個人資產，在既有勞保、勞退等制度外，藉由長期投資退休類型基金，協助資產穩健增值，玉山銀行於數位平台推出「e起退休go」數位活動，透過「退休享悠選」、「退休有目標」及「退休找趨勢」三大主題之精選境內外基金產品，提供資產配置規劃。顧客可根據自身風險偏好及預計退休日期，選擇適當標的來長期投資，為退休生活累積一桶金。

適逢歲末年初，透過保單健診檢視壽險保障缺口及資產配置，建議可規劃傳統高保障型產品，強化壽險保障、滿足資產傳承需求，亦可藉由期繳保單完善分年贈與規劃。顧客可依風險承受等級與配置需求規劃合適之類全委保單，透過專家代操、績效穩健的全委帳戶，提升資產運用效益。

年終獎金除用來犒賞自己、孝親、或是進行相關理財投資外，也建議從資產配置的角度，開立安養信託專戶將存入部分資金。台灣2025年將進入超高齡社會，不婚族、頂客族、或是子女長大後不再身邊的空巢族愈來愈多，加上近年高齡詐騙層出不窮，若在銀行開立安養信託專戶，每年將退休資金或股票存入信託帳戶由銀行擔任受託人進行專業管理，未來就不用擔心自己辛苦存下的退休金在老年甚至失能後被周圍的不肖人士詐騙或挪用。玉山銀行「樂活久久」安養信託專戶也提供預開型服務，信託帳戶開立不設金額門檻，尚未實際動用前也可以享有彈性收費機制，非常適合為未來退休生活預做準備。