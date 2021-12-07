今年市場干擾因素不斷，從原物料上漲、中國限電政策、塞港、長短料效應，專業散熱模組供應商安力-KY（5223）仍成功突破重圍，11月營收繳出佳績，以僅次於今年元月2.64億元的2.52億元，年增率達15.8％，創下歷史次高佳績，累計前11月合併營收為20.6億元，亦較去年同期成長11.5％。

針對11月營收創次高，安力-KY 指出，第四季原本就是散熱產品傳統旺季，且中國限電政策獲得緩解，加上開發各種散熱產品應用成效顯現，遂帶動11月營收衝高。

在新應用產品部分，包括伺服器和家用遊戲機部分都有不錯的成長，經統計，安力-KY累計前11月來自伺服器營收已達到約1.17億元，佔整體營收約5.7％。在家用遊戲機，安力-KY今年前11月營收貢獻達1.89億元，佔整體營收高達約9.2％；相較於去年同期的1.37億元，增加約為0.52億元

安力-KY指出，2021年全球伺服器市場供不應求，雲端服務、遠距辦公、線上學習等需求強勁，但供應鏈因IC、零組件短缺，延遲出貨進度。預估2022年IC短缺問題較為緩解，有利於供應鏈運作正常化。

全球伺服器需求來自北美雲端資料中心、中系雲端資料中心、品牌業者，安力-KY伺服器散熱零件主要終端客戶為北美雲端資料中心，根據DIGITIMES Research的分析，預期2022年雲端資料中心業者伺服器採購力道續強，預估2022美系資料中心業者Meta、亞馬遜、Google、微軟，合計拉貨量年增近16％。並推估Meta等將擴大發展元宇宙等相關業務，進而擴大採購運算、儲存伺服器，以因應開發虛擬化數位內容、龐大影音資料運算等需求，伺服器散熱零件可望成為安力-KY 2022年主要成長動能之一。

安力-KY指出，過往安力-KY主要營收比重85％以上來自於電腦散熱產品，產品應用集中度較高。今年以來安力-KY致力於開發各種散熱產品應用，目前電腦散熱產品比重，排除伺服器產品已降至76％，期許未來散熱產品比重分布更為健康。