中國人民銀行上海總部最新公布，截至11月末，境外機構持有銀行間市場債券人民幣（下同）3.93兆元（10月末為3.85兆億），約占銀行間債券市場總託管量的3.4％。據此計算，11月境外機構增持人民幣債券規模達約800億元，創下今年2月以來九個月新高。

路透報導，從券種看，境外機構的主要託管券種是國債，託管量為2.39兆元（10月末為2.30兆元），占比60.8％。

此外，11月新增10家境外機構主體進入銀行間債券市場。截至11月末，共有1010家境外機構主體入市，其中503家通過直接投資管道入市，721家通過「債券通」管道入市，214家同時通過兩個管道入市。

11月，境外機構在銀行間債券市場的現券交易量約為1.04兆元，日均交易量約為470億元。

境外機構投資者10月增持中債登債券226億元，較9月增量降逾七成，亦創下今年3月以來七個月新低；其中當月增持中國國債241億元，亦較9月增量降近七成。

綜合清算所資料來看，10月境外機構在上清所債券託管量減少146億元，受減持同業存單130億元拖累，加上同期在中債登新增的226億元，境外機構當月在銀行間債市總增量為80億元，較上月降88％。

綜合來看，當月境外機構持有人民幣債券占總量比小幅降至3.45％；其中境外機構10月末在上清所持有債券餘額為3362億元，加上在中債登託管的35167億元債券存量，在銀行間市場人民幣債券持有總額達到38529億元。