屏東縣春日鄉日前發生比特犬咬死3歲男童的悲劇，由於飼主不願再養，這隻比特犬縣府目前雖安置在收容中心，但有可能遭人道毀滅，引起網友正反兩派爭議，對此，潘慧如心疼表示：「人和狗都是生命，應該都要被公平對待。」

潘慧如在臉書曬出照片，只見她露出甜美笑容，用超有愛的眼神看著狗兒，接著表示：「殺人犯都不見得會被判死刑了，為什麼狗狗就要被判人道處決」，接著感嘆：「是不是不該被貼上標籤啊….人和狗都是生命，應該都要被公平對待」，接著強調自己得知此事的心情：「都心疼，都難過，都感嘆。」

對此，網友也給予不同看法：「狗跟小孩都很無辜，應該要檢討家長為什麼沒有看好小孩」、「牠也是無辜的，牠也不願意這樣，殺人都不判死，為何牠要判死」、「這些自私的人類，為了人類為了私慾傷害無辜生命....感嘆啊」、「台灣還是一直把狗狗認定為畜生，所以不把狗命當成生命尊重」、「你心疼狗，誰心疼男童?立場換過來，你兒子被狗咬死，你會如何做」。

對於比特犬可能被人道毀滅安樂死，廣告小妹列出原因「一、沒亂跑，二、沒主動挑釁，三、牠本就不是要被當寵物養，主人養他是為了之後去看守果園」，不解為何只抓比特犬，接著強調：「放三歲小童在家自己外出購物，且小童還有辦法跑去鄰居家。怎麼看都覺得應該是小童的監護人先被抓？」