北部工作劉姓男子，從2020起有3次酒駕紀錄，分別被裁罰3萬和12萬元，汽車駕照也被吊銷。卻罰不怕，2020年12月在新竹地區繼續酒駕、酒精濃度超過0.25％，再度被裁罰21萬元，並以公共危險罪被移送，檢察官對他緩起訴，須支付6萬元，他繳完後，其餘罰款擺爛，彰化分署發現他在北斗有房子，查封、準備拍賣，劉男這才嚇到全繳清。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，52歲劉姓男子，前2次酒駕分別在新北市及桃園市被警方查獲，雖未達公共危險罪標準，累積罰款15萬元，汽車駕照也被吊銷。還是不斷酒駕，因5年內第3次酒駕被裁罰21萬元。又因公共危險罪被移送到臺灣新竹地方檢察署偵查，檢察官對他進行緩起訴，命他必須支付公庫6萬元。

劉男僅繳納檢察官緩起訴6萬元，因一罪不二罰，原先裁罰21萬元，扣掉他已繳納6萬元，還有15萬元，卻耍賴不繳了，新竹區監理站今年10月間將15萬元裁罰案件被移送到彰化分署執行。

彰化分署調查劉南在北斗鎮的住所登記在他的名下，10月26日查封，準備進行拍賣。劉男意識到房子可能不保，才立即於11月底繳清15萬罰鍰。彰化分署也隨即在110年11月30日發函撤銷查封登記，並於110年12月3日親自將撤銷查封函文送到他在北斗的住處。

彰化分署表示，法務部行政執行署自2021年11月15日起至2022年1月28日止，對交通事件罰鍰及國道通行費案件，進行為期2個月的加強執行專案。呼籲不要酒駕，不但會被裁處高額罰鍰、被吊銷駕照、要入獄服刑，甚至連自己的房子都有可能被賣掉。

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