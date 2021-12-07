為衝高疫苗覆蓋率，中央流行疫情指揮中心5日起在台北車站內設置疫苗接種站，凡成功接種者可獲100元全聯禮券，連續兩天皆湧入大量人潮，但也有不少民眾抱怨「早知道就不要這麼早打」，衛福部長陳時中對此妙回「我也沒有拿到（禮券）」，並強調越早打越好，整個社會要「打好打滿」，要想辦法增加大家施打的意願。

陳時中今天出席「衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮」，會後受訪時表示，打疫苗是社會責任的一環，送禮券是增加大家一點點意願，當然也不是真的為了禮券來打，本來等著想要打但又好像沒有辦法下決心的人，可能就是臨門一腳。陳時中強調，整個社會要「打好打滿」，如何提升可近性，增加大家施打的意願，這是現在努力的方向。

北車接種站開設2天打氣旺，民眾大排長龍。陳時中表示，目前約有2000人接種，昨天（6日）下午起已增設為3條路線，希望讓更多民眾盡速打到疫苗。目前北車接種站提供第1、2、3劑莫德納疫苗，不限身分國籍均可施打。

明年元旦起，包括高中以下學校、補習班、八大場所、婚宴場所等24種場所從業人員，需打滿2劑疫苗且滿14天才能上工，意即12月17日前須接種第2劑。有教師反映當初第1劑是造冊施打，第2劑需自行預約，恐趕不及在元旦前打完，陳時中對此回應「沒有，不會太趕」，不管要打莫德納、AZ、BNT、高端，如果造冊來不及，全聯、百貨公司和各診所醫療機構都可以打，管道是多的，也有提供夜間施打，距離17日還有10天，完成這事情應該不難。

新冠疫情將滿2年，陳時中今天在「衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮」上致詞感謝部立醫院同仁，稱他們是「最強後盾」，不管是到武漢接機或集中檢疫所，國家有難時總是義無反顧；特別點名部立桃園醫院，從去年開始因為鄰近國門而承受最大的壓力，今年的院內感染也安然度過，這些都是非常不容易的事情。

陳時中勉勵台下受獎醫師，做醫者最重要的是有感謝的心，才能真正變成「仁者」，對社會貢獻更大；他引述八里療養院羅育麒醫師的獲獎感言「部立醫院衝衝衝」，讓大家一起來衝，持續為社會貢獻。