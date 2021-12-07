37歲女星小甜甜（張可昀）去年和小5歲圈外男友登記結婚，今年7月平安生下女兒「米苔目」，時常透過社群平台分享一家三口的幸福。未料小甜甜近日在節目透露丈夫其實是豬隊友，讓她一度氣到動念離婚。

小甜甜最近上節目《命運好好玩》，昨（6日）釋出一段預告片，她回憶產後在月子中心和丈夫吵架，因為當時女兒哭著要餵奶，丈夫卻只顧著玩網路遊戲，「還跟他的戰友說『快點，中路了，快點，殺殺殺』，我才想殺他，殺什麼中路」。

小甜甜耐住性子，跟丈夫說「女兒要喝奶了」希望對方能幫忙，想不到老公繼續打電動，甚至脫口「等一下不會怎麼樣」，徹底踩到小甜甜的地雷，因為她認為小孩餓了就要喝奶，「你那個等一下有可能置我小孩於死地，因為她現在這麼小一個，她都還沒有滿月，那10分鐘、20分鐘，她可能命就沒了你知道嗎！」

小甜甜氣到火冒三丈，決定自己攔下餵奶的工作，並將房門反鎖，由於還在情緒中，不管女兒是否聽得懂，拚命對著寶寶傾瀉委屈：「媽媽真的很愛妳，如果未來哪一天，我們真的單親了，妳要知道媽媽真的很愛妳，而且妳也不能夠接受爸爸，每天都在玩電動」接著打給閨密王宇婕並開擴音，抱怨丈夫種種不貼心的舉動，撂狠話「妳的乾女兒有可能會單親」，王宇婕便跟小甜甜老公勸說，要多體諒老婆，不要一直打電動，才化解婚姻危機。