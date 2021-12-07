民進黨立委高嘉瑜上月遭男友林秉樞施暴，意外扯出林與網軍有聯繫。日前台北市長柯文哲呼籲一人一信請行政院長蘇貞昌徹查網軍來源，行政院發言人羅秉成今日接受廣播訪問時，被問到目前有多少封信了，羅回應「沒有統計。」

羅秉成表示，網路上有違法的事情都會辦，不管是涉及妨礙秘密等等，而網軍是屬於資訊操作或認知作戰，更高層次的甚至是來自境外。這種行為若屬違法，該管的都會管，網軍若在境外，要徹查很困難。

羅秉成指出，有關這次公投，有來自中國的認知作戰的報告，若查到是境外IP，查到的意義也不大，希望人民的眼睛要雪亮一點。4個公投不同意，台灣才可以發展下去，才可以走出去。

被問到若公投都過關，有關蘇貞昌閣揆去留問題，羅秉成回應，應該是不用談這件事啦，選舉對人，公投對事，把事情講清楚就好。

當被問到蘇貞昌坐行政專機的爭議，羅秉成說，這是國防部的專機，前台灣省長宋楚瑜、前總統馬英九等人都坐過，在法令上沒有問題，行政院是公投當然反方，這不是選舉。

羅秉成表示，上月開站的《菱傳媒》遭駭客攻擊，導致顏清標家族事業版圖、蔡總統論文等報導都被移除，這類違法亂紀的事情一定要查。但有關外界近日質疑林秉樞與網軍關係，柯文哲發起一人一信，要求政院徹查網軍，羅並未提到林秉樞，也只說沒統計收到多少信。

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