雖然近期美國公布的經濟數據表現亮眼，但受到南非變種病毒及美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)較為鷹派的論述影響下，全球股市出現大幅震盪，但大陸央行在第三季貨幣政策執行報告中釋放了穩信貸的信號，陸股表現較為穩定。

兆豐投信認為，雖美國ISM製造業儘管僅略符合市場預期，但部分原因是受到供貨商交貨因供應鏈瓶頸出現下滑，但表示需求的新訂單指數仍持續上揚，顯示整體製造業動能無虞，且就業相關的美國ADP私人就業數據、領取失業救濟金人數表現多優於市場預期，顯示美國整體基本面強勁。

貨幣政策部分，儘管鮑爾表示將儘快加速縮減購債規模，也認為因為美國勞工短缺使工資上漲及供應鏈出現瓶頸影響，通膨並非暫時性因素，但隨著明年疫情逐漸消除，預期勞動力不足的狀況或有機會緩解。同時根據歷史經驗，在美股企業獲利持續成長下，美股在升息循環平均年，上漲幅度可接近10％，預期在基本面強勁，貨幣政策在未來緩步緊縮下，可望激勵中長線美股持續上揚。

新興市場則受到新變種病毒的干擾也多呈現震盪，其中陸股表現較為穩定。兆豐投信指出，大陸近期製造業數據已出現改善，同時大陸央行在第三季貨幣政策執行報告亦釋放了穩信貸的信號，在大陸股市基期相對較低下，對於陸股中長線表現不應過度悲觀，建議可持續分批布局。 雖然短期股市受到新變種病毒的影響，出現較大震盪，但隨著疫苗持續普及、藥物持續研發、疫情的影響將會逐漸淡化，且全球經濟成長方向並未改變，投資人反而可以趁市場擔心疫情影響而震盪之際，逢低進場布局位階相對低的大陸或者是透過全球股票分散布局，掌握各市場的成長契機。