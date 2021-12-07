企業忽視ESG，將可能失去業務及投融資的支持。國泰金控董事長蔡宏圖7日表示，在全球供應鏈呼籲「NO ESG NO BUSINESS（不作ESG，不給訂單）」的同時，金融機構也同時推動「No ESG NO MONEY（不作ESG，不放款或不投資）」，國泰金控不只要自己好，還希望透過集團影響力、資源化為動力，議合國內企業，讓台灣所有產業一起好、一起永續、一起減少碳排放量。

國泰金控7日舉辦第五屆「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，蔡宏圖首次露面此論壇致詞，這次因為疫情改由線上方式舉行，邀請國內外產官學重量級人物，包括金管會主委黃天牧、金融研訓院董事長吳中書、證交所總經理簡立忠、信義房屋創辦人周俊吉、鴻海科技董事長劉揚偉、台塑總經理林善志、中鋼總經理王錫欽、台積電資深副總何麗梅、牛津大學永續策略專家Robert G. Eccles、世界氣候基金會執行長Jens Nielsen等。

蔡宏圖指出，國泰金控是金融業，幫忙客戶管理財富，提供企業資金支援，可說是「夢想的推手」，但現在國際主流更加重視企業的永續發展，金融業支持的是究竟是「善業還是惡業」，也一樣會被高標準檢視，因此國泰金透過舉辦氣候變遷論壇倡導、在投資及融資的同時，也會去議合被投資或放款的對象，加快腳步轉型，跟著國際趨勢。

且台灣經常有地震與颱風侵襲，更容易受氣候變遷的衝擊，蔡宏圖呼籲各界更要有「NO ESG NO TAIWAN（不作ESG，無法使台灣永續）」的認知。

蔡宏圖提及國泰集團2022年將成立滿60週年，深刻體會企業要長久發展，除自己努力外，一個永續經營的企業，還必須照顧客戶、員工與股東，致力提供客戶全方位有溫度的金融服務，也努力讓員工感受到幸福，深深相信一個好的企業要能兼具永續表現與企業獲利，才能展現長期的競爭力。

國泰金在2021年承諾接軌RE100，在2030年100％使用再生能源；及承諾2050年達成淨零碳排，蔡宏圖接續承諾，國泰金作為台灣最大的機構投資者，期許好還要更好，將繼續作好「永續發展先行者」，過去表現為基礎，更前瞻性的規畫未來願景，期望台灣和全球都能在2050年淨零碳排順利達標。