第一銀行攜手東森購物、Yahoo奇摩、生活市集、台灣樂天市場、friDay購物、博客來等15大熱門電商陪您一起過暖冬。於指定期間在「東森購物」單筆消費滿1000元並完成登錄，享250元刷卡金回饋，搭配Wonderful星璨卡、iLEO信用卡再加碼2％，最高回饋率直衝27％，且與各大網購業者合作「雪中送炭」分期零利率服務，分期成功就抽刷卡金，最高回饋5000元，把握雙12購物節，採購保暖外衣、抗寒家電，開心迎接2022年。

第一銀行也推出電商雙雄刷卡優惠，登錄享最高20％回饋。「momo購物網」累計分期消費達35000元送5666元、達50000元送8666元；「PChome線上購物」單筆分期達15000元送3000元、達26000元送5200元。

網購搶優惠還不過癮，就去百貨公司享受歡樂聖誕購物節，各項商品激殺低至4折起，刷一銀信用卡即享雙重回饋，不管是遠東SOGO週年慶，回饋最高達15000元，或是高雄義享時尚廣場刷「義享天地聯名卡」滿15000元送500元電子商品券，再加碼消費滿千月月抽出iPhone 13，不只購物連聖誕大餐也為您著想，餐廳、咖啡廳、美食街消費滿2000元加碼再贈100元電子商品券。

只帶手機，也可以買得很盡興。迪化、永樂商圈加入戰局，寒冬補身第一銀行最寵您，推出「商圈第一配，最愛台灣Pay」活動，使用「台灣Pay」綁定一銀信用卡，至指定店家消費，單筆不限交易金額享10％回饋。