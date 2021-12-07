日本豐田汽車（Toyota）今天宣布，打算斥資13億美元在美國北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro）附近興建一座電動車電池廠，至少僱用1750人。

豐田表示，此舉有助豐田在這個10年達到電動車銷售成長目標。

美聯社報導，企業領袖和北卡州長古柏（Roy Cooper）等民選與經濟發展官員齊聚一堂，宣布這個在北卡州首府羅里（Raleigh）西方約113公里利柏提（Liberty）鎮格林斯伯勒-蘭道夫園區（Greensboro-Randolph Megasite）、占地數百英畝的計畫。

根據官員透露和文件顯示，豐田若能達成創造就業與投資目標，最初將會從北卡州取得、或可取得超過4.3億美元的現金獎勵、減稅以及基礎建設升級。

豐田表示，這家工廠將從2025年起開始製造電池。

豐田宣布興建電池廠，對格林斯伯勒經濟是一大成就。這個地區數世代仰賴的紡織業在1990年代與2000年代萎縮之後，仍在尋找可替代的工作。

這座工廠也是豐田下個10年在美國投入34億美元發展汽車電池的計畫一環，豐田並未說明剩下的21億美元將花在何處，但有可能用於興建另一座電池廠。