國民黨台中市第二選區立委參選人顏寬恒家族在南屯區招待所違建部分，7日上午正式開始拆除，顏早上強調一切依法行政，該拆就拆，但政府當初錯誤判斷，讓公保地地主使用權大大限縮，成受害者。對手林靜儀反擊說，在擁有公保地前，顏寬恒任立委時有無提出修法及使用辦法改變，如果沒有，那現在是在為自己脫罪。

林靜儀表示，顏寬恒的財產申報就60幾筆，他依法取得公保地後蓋違建被依法拆除，這樣哪裡對他抄家滅族，他是沒有那塊公保地就沒地方住嗎？大家就是依法行政，明明做了違法事情，該拆就拆，到底哪裡委屈。

針對顏寬恒指公保地凸顯出地主只能興建臨時建物，不能興建正常建物，包含桃園市長鄭文燦在積極進行跨區市地重建及公保地解約，公保地規章是否需要改善？林靜儀說，顏寬恒若認為公保地相關法規需要改善，他在第9屆立委時，有沒有提出相關修法，以及提出相關修法時，他已經擁有公保地，那是不是也為自己圖利。如果顏認為這一塊公保地應被徵收，那他當初就不應該買了之後，現在來要求市府徵收，這不是利用公保地炒地嗎？

林靜儀指出，公保地使用的規範是訂在市府規範裡面，比如臨時建物的使用空間或使用年限，是地方市府的權限，他希望能解編的話，其副議長胞妹在這段時間有沒有提出質詢。

林靜儀強調，顏寬恒自己不論是中央或他們家族在地方，過去擁有公保地之前，有沒有提出修法跟提出使用辦法改變，如果沒有，那現在就是在為自己脫罪，如果他們已經擁有公保地違法使用後才提出來，認為中央法規應為公保地解編修法或地方政府應為公保地臨時建物使用修法，那就是圖利自己，顏現在的說法通通不合理。