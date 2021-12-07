成衣廠聚陽(1477)11月營收回到2成年增的強勁成長，儒鴻(1476)11月營收也可望報佳音，今早紡織成衣、布及紗廠等公司股價表現優於大盤，包括聚陽、儒鴻、廣越(4438)、宜新實業(4440)、台富(1454)、聚紡(4429)等均成為紡織盤面上的強勢股。紡織股王儒鴻更強彈站回6字頭，突破季線反壓。

台富11月營收為1.4億元，月增18%，年增19%，累計前11月營收為14.4億元，年增34%。台富今年持續進行生產設備汰舊換新，目前擁有350台織布機及31台假撚機，明年預計增設高速磨擦式假撚機5台投入生產。台富專精於提供聚酯長纖布料並發展出ELASLANA （毛彈布料）、Life－Wear（時尚機能布料）、個人防護布料；加工絲則提供單絲、複合絲等優質產品至世界各地，並成為眾多地區如日本、美國、中東及歐洲的服飾、家飾品牌和零售商合作夥伴。台富在2019年通過GRS全球回收標準認證，並註冊「ELASLANA品牌」商標，也參與經濟部科技研發專案「製造業供應鏈導入AI計畫」。

儒鴻今早股價則是反彈逾4個百分點，站上6字頭，突破季線反壓。儒鴻印尼新廠第一期在第三季建廠完成，逐步招工，計畫到年底要招募1800-2000人，第二期明年6月以前完工投產。儒鴻大客戶NIKE訂單已排到明年初，未來印尼新廠將會以NIKE的產品為主力，成長展望有兩位數。LULU今年布的需求強勁至於在UA方面也看到強勁復甦，明年此三大客戶訂單都優於今年。