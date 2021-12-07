越南性感DJ兼網紅「Ngan 98」以天使臉孔與魔鬼身材而聞名，加上她經常在社群媒體上大方展現白皙肌膚與凹凸有致的曲線，讓她人氣不斷攀升，IG吸引超過26萬人按讚。而近日她在IG上曬出多張火辣穿搭，其中一張甚至疑似走光，讓網友們大噴鼻血。

Ngan 98昨（6）日於IG上PO文表示「你的數學可以不必很好，只要知道如何數我就行」，並附上一張自拍照。照片中，Ngan 98將頭髮綁起兩束可愛的馬尾，並戴著眼鏡對著鏡頭露出嫵媚的眼神，往下一看才發現穿著U領細肩帶皮衣的她，疑似上衣太過低胸使飽滿雙峰一覽無遺，她還不忘在胸口後製一隻粉色蝴蝶遮住重要部位避免走光，讓網友看了忍不住歪樓留言「想讓蝴蝶飛走」、「蝴蝶走開」、「太辣了」、「太引人遐想了」，吸引超過千人按讚。

另外，不久前Ngan 98也曾公開過另一組比基尼辣照，當時的她穿著黑白相間的鏤空比基尼，但比基尼疑似太過小件整件往上縮，完全遮不住她豐滿的上圍曲線，使性感南半球呼之欲出，同樣電暈一票粉絲，紛紛留言「該死的辣」、「漂亮又性感」、「喜歡這件比基尼」、「辣到噴鼻血」。

事實上，Ngan 98在網路上爆紅後爭議不斷，她在7月份於河內一家酒吧進行表演活動時，因火辣的穿著遭到相關部門盯上，並痛批她的穿著令人反感，接著向她與酒吧負責人追究責任。但Ngan 98事後卻喊冤，表示活動當時除了她之外許多人都跟她一樣穿著比基尼，而且世界各地的DJ也都會穿著比基尼參加泳池派對，不懂為何只有她遭到不平等的對待，在當時引發熱議。