林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，衍生出許多案外案，有媒體取得ATM交易明細表，指出林秉樞疑在永豐銀行末四碼4465的帳戶中，可用餘額竟超過2300萬元，今則有媒體披露，該明細是林教唆友人P圖偽造出來的。對此，「宅神」朱學恒質疑，P圖的證據在哪裡？且這下子是挖了兩個洞給林秉樞，金流到底怎麼來的？

先前有媒體報導指稱取得一份ATM交易明細表，發現無業的林秉樞竟有超過2300萬元餘額。對於林秉樞與銀行的往來狀況，永豐銀行表示，「客戶與銀行的存款往來等都是個人資料，無法對外提供」。另該媒體也報導，林秉樞在今年11月底向尊彩藝術中心購入一批176萬元藝術品，並秀出176萬元匯款單的截圖，但此消息遭尊彩藝術中心否認。

根據《鏡週刊》今（7）日報導，林秉樞的一位密友兼秘書，透過友人告訴該媒體記者，林秉樞的2300多萬元的提款明細，以及購買藝術品的匯款單都是林秉樞教唆友人P圖偽造，並提供另一張9月的提款明細，顯示該帳戶只有377萬元。該友人也提到，林秉樞會把這些假單據存在手機相本，不時傳給朋友彰顯自己身價，事實上林秉樞連一張信用卡都沒有，才會連住飯店的錢都要找別人代付。

對此，朱學恒今在臉書表示，「這位感覺好像比林秉樞還要熟林秉樞的在外友人，你說一個無業男九月才『只有』300多萬，所以他十一月的那張提款單是P圖？修改的證據在哪裡？沒有啊」。

朱學恒也指出，更重要的是，這下是給他（指林秉樞）挖了兩個洞。朱學恒質疑，無業博士生戶頭300多萬怎麼來的？十一月忽然之間多了2000萬，變成2300萬金流怎麼來的？「誰給的啦！是不是任務達成領到賞金呢？」「這些外面的放話人是不是很不會危機處裡啊？」

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