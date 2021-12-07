市長盧秀燕說，鑑於警察配備日新月異，市府會加強研議提升，守護員警安全。（陳世宗攝）

台中市警方日前展開「除暴安民專案」，成功阻斷黑道幫派或暴力分子不法金流。台中市議會7日舉行市政總質詢，市議員陳文政、陳廷秀等肯定台中治安績效，並為基層員警請命爭取添購外勤員警配備。市長盧秀燕說，警察職責是保護人民，也要受到保護；鑑於警察配備日新月異，市府會加強研議提升，守護員警安全。

台中市議會今日進行市政總質詢，市議員陳文政、陳廷秀關心日前台中一名員警執勤時發生意外事故離世，後續的慰問機制，並關注外勤單位的保護裝備，建議多加配備防割衣、防割袖套。

盧秀燕說，日前她前往慰問家屬，並瞭解家庭狀況，由於該名員警的孩子都還很小、太太也很年輕，由於其太太是家庭主婦，家裡主要經濟支柱是該名員警，她擔心只有因公撫卹還不足夠，市府會設法協助，也會進一步關注太太的就業意願， 若有相關需求會儘快為其排。

市議員陳文政關心外勤單位的保護裝備。盧秀燕指出，警察保護人民，也要保護自己，警察配備日新月異，市府會加強研議提升。

市議員陳廷秀表示，台中的治安評比成績大家有目共睹，台中過去這幾年治安成績客觀是不錯，緝毒、掃蕩黑槍、打擊詐欺、掃黑都多次獲得六都第一或六都特優評比。他肯定市府強力支持員警，員警守護人民的安全，員警士氣不能被打擊。

「治安要做得好，一定要挺警察！」盧秀燕強調，絕對不能因為部分事件否定警察，副市長陳子敬經驗豐富是台中首位警察出身的副市長，也是六都少見，他更了解警察，所以責請他負責警政相關業務，台中治安評比有目共睹，最近警察士氣微微受影響，但是市府要成為警察的後援，增強他們的士氣。