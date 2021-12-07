擁有火辣身材，更需要審慎拿捏身體曝光的尺度，尤其在孩子面前更是如此，女星普露(Akuapem Poloo)出身非洲西部國家迦納共和國(Republic of Ghana)，擁有豔麗的臉蛋與前凸後翹好身材，平時就經常分享辣照做粉絲福利，最近適逢兒子7歲生日，普露出招拍了親子三點不露裸體寫真照，還上傳到社群上，此舉引發執法單位注意，法官更是怒炸，判她坐牢90天。

現年31歲的普露本名為Rosemond Brown，是藝人兼網紅，同時還是個單親媽媽，跟7歲的兒子一起生活，去年6月，兒子迎接7歲生日，普露想著做點不同的，就去拍了親子裸體寫真，照片中，兒子僅穿著一條小內褲側身入鏡，普露則同樣側身蹲在孩子面前，全身赤裸，僅用金色長髮蓋住胸部，無法得知她當時三點有無貼胸貼等防護措施，母子牽著手彼此凝視，事後普露將這張照片放上社群分享。

普露將照片放上網後，隨即遭到瘋傳，並因過激尺度與牽扯到小孩，引發輿論，雖她事後將照片下架並道歉，但有鑑於迦納近年淫穢影音不斷增加，相關單位非常嚴正看待普露的案子，盼藉由審理她的案子達到警示作用，因此最終決定將她依散佈淫穢照片、家暴等罪起訴。

法官坎恩(Christiana Cann)認為，首先執法單位對於她在網路上放出裸露照片感到不恰當，再者這張照片還涉及到年僅7歲的孩子，「她發照前，有徵詢孩子同意嗎？有尊重孩子的同意嗎？她沒有」，認為唯有重判才有威懾遏止作用，因此判她坐牢90天。

即便美國知名歌手卡蒂B聲援普露，直呼美國很多人也這樣拍，覺得普露是想表達崇尚自然而非散布性意圖，普露也委請律師上訴，但當地高等法院在月初宣布維持原判決，普露如今已入獄服刑，也透過社群難過地發文：「兒子，媽媽愛你，上帝永遠與你同在，在我回家前，你要好好生活乖乖的喔」，同時感謝各界的聲援。