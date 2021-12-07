外送服務十分便利，不少人買東西都靠外送，不過一名外送員發文分享，有妹子竟花了30元運費，訂了兩公里外的路易莎1元塑膠袋，送達後只見妹子一臉尷尬，讓他直呼「這是我接到最奇葩的訂單」，文章一出立刻引起網友熱議，留言表示太好笑。

一名外送員在臉書社團《爆廢公社公開版》上傳一張照片並寫到，最近他收到一筆很奇葩的訂單，是客人花了30元運費，訂了2公里外的路易莎1元塑膠袋，讓他相當納悶，「難道是這家路易莎的袋子比較香，還是質感比較好呢。

從照片可見，外送員手上拿著一個路易莎的塑膠袋，店家還十分貼心的將收據明細放在裡面。接著外送員補充，當訂餐的妹子看到只有袋子，也是一臉囧樣，估計應該是訂餐時沒注意，才造成這場意外。

文章一出網友都留言直呼太好笑，「是不是家裡沒袋子」、「什麼奇葩都有」、「購買不在場證明」、「肯定沒睡醒」、「貧窮限制了我的想像」、「訂購人想見你一面」、「我猜，應該誤觸到餐點然後量數變0」。

也有網友好奇，難道店家不能拒單嗎？對此外送員出面回應，「店家打了兩次電話，我也撥打一次，都沒接，所以我們決定讓這個美麗的誤會繼續下去」。