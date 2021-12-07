54歲女星何方以一首〈停看聽〉走紅，她身兼廣播主持人身分，還曾兩度獲得廣播金鐘獎，演藝事業看似一帆風順，但她卻有段不堪回首的過往，儘管是含著金湯匙出生，她的人生卻在家道中落後風雲變色，不但淪落到酒店，還差點遭到性侵，所幸如今一切都苦盡甘來。

何方在節目《震震有詞》中提到，小時候爸爸從事營造業，負責許多大案子，包括故宮、高等法院、政大、永樂市場等處，一家人當時住在75到100坪的大房子裡，然而某次建案失敗，爸爸慘賠8百到1千萬，一慌又被有心人士騙錢，導致負債突破上億。

當時又碰上經濟泡沫化，沒人要買房地產，最後房子只能第4拍拋售，爸爸在情急之下到地下錢莊借錢，但光利息就要1千萬，只能向老婆尋求幫助，希望能幫忙背書借錢，遭到對方拒絕，何方爸爸覺得被背叛性格大變，身體狀況也開始走下坡，開始有中風、糖尿病等狀況。

何方差點遭到性侵。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

何方爸爸經常情緒失控，整個家都長期遭到精神暴力，直到爸爸肺炎過世，何方也回憶起，她曾在大學畢業旅行出了嚴重車禍，為了賠錢她到酒店駐唱，沒想到有天領班帶大家出去玩，卻碰上鬧事的人將她們帶去摩鐵，差點被硬上得逞，幸好一位大哥及時解圍才逃過一劫，也讓她從此不敢再碰酒店的工作。