林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，引出林男隱藏的一連串案外案，日前更傳出林秉樞單一帳戶內的可用餘額就超過2300萬元。雖然今（7）日有消息傳出該明細圖是P圖偽造，還稱他連信用卡都沒有，但台北市議員游淑慧質疑，若要證明11月的明細有假，就應該直接拿出正版明細，而不是用舊的明細來佐證，質疑有點像在洗白，想讓外界不再關注林秉樞的金流。

日前有媒體曝光一份ATM交易明細表，內容指出林秉樞某一個帳戶有超過2300萬元的可用餘額，雖然未經過證實，但仍引起各界關注。《鏡週刊》今日報導指出，林秉樞的密友兼秘書透過友人表示，包括該張明細及購買藝術品的匯款單，其實都是林秉樞教唆友人P圖偽造的。

不過游淑慧針對此說法覺得相當怪，指出這位友人看似在爆料林秉樞其實沒那麼有錢，但事實上卻有點像在洗白，以「沒有2300萬巨款餘額」這個說法，來讓外界不再關注金流，說「假的，一切都是假的！我們的眼睛業障很重！」

游淑慧認為，若要證明該張11月的明細是偽造的，應該直接將那張真實的明細拿出來做比對，而不是使用一張9月的明細來佐證，「這是拿清朝的劍來斬明朝的官」，並說「如果兩張都為真，那麼代表林秉樞在一個月內進帳2000萬，龐大金流來源更讓人疑竇」。

除此之外，該位友人稱林秉樞連信用卡都沒有，但游淑慧懷疑這是一種免去金錢使用足跡的方式，指出「一個常請客吃飯、常送昂貴禮物的人，都不辦信用卡，更奇怪」，並意有所指地說「這2300萬的合理化，讓許多人都有興趣幫忙解釋」。