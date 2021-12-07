全民健保開辦26年累積高價值的巨量就醫資料，是發展大數據分析與醫療人工智慧（AI）的寶庫。衛福部健保署與台大醫院7日簽署合作備忘錄，台大醫院將利用健保大數據開發心臟血管疾病診斷及預後AI預測模型，未來雙方將建置全球首個以影像資訊為基礎的心血管風險資料庫，民眾估在2022年也能透過健康存摺APP查看自己是否為心臟病高風險族群。

心臟病相關死因高居國人第二號殺手，此次台大醫院與健保署合作即是針對心血管疾病診斷，透過健保大數據資料以及台大醫院團隊的評估工具合作，來輔助臨床判斷患者的心臟血管健康狀態。台大醫院院長吳明賢表示，此計劃須溝通平台，也需諸多跨領域人才加入。不只台大醫院，台大應用數學系、NVIDIA、EBM都參與其中。

全民健保自1995年開辦以來，所累積就醫紀錄結構化資料高達近700億筆，醫療影像從2018年收載至今也逾30億筆，為全世界唯一全國性醫療影像巨量資料庫，後續也加入國發會「亞洲矽谷試驗場域計畫」、開放外界申請健保醫療影像人工智慧應用試辦計畫。

台大醫院王宗道醫師所帶領的團隊Taiwan CVAI也參與試辦計畫，並於2020年發表「開發心臟主動脈鈣化／脂肪全自動分析AI模型」，便是結合全民健保CT影像大數據建立國人心血管疾病風險預測模型的案例，為全世界唯一能自動分類及計算胸腔鈣化／脂肪定量AI模型。而在經過多次調校模型計算鈣化分數後，可縮短醫師與診間判讀影像時間，並且提升影像資料的應用價值。

健保署署長李伯璋表示，在確保資訊安全及個人隱私不外洩的前提下，近年致力活化健保大數據，以便提升國人的醫療照護品質及自我健康管理，健保署也樂見王宗道醫師醫療團隊所開發心臟血管疾病診斷及預後AI預測模型，確實是健保署開放健保大數據加值應用的一個成功例證。

至於此研究模式是否可走上商業應用，王宗道醫師表示，公益跟商業並不排斥，未來可思考商業價值；吳明賢院長表示，數位化醫療有三個階段，最後一個也最困難即是創造商業模式去運用，但是必須先體驗、共享經濟，才可創造商業模式。

健保署表示，該署在符合相關規範下，未來持續提升人工智慧應用量能與落地應用，並導入外部研究團隊已開發技術，以建置更符合我國民眾需求之疾病判讀、健康預測等人工智慧模型。健保累積高價值之巨量醫療數據資料庫，透過官學協力綜效，創造AI應用與成果管理的新局，期許透過資料加值應用，成果回饋全體國人，增進國民的健康與福祉。