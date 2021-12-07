全球股市再陷震盪，台股表現相對穩健。上周美股短暫反彈，後因美國聯準會(Fed)認為，通膨將不是暫時且對貨幣政策偏鷹操作，使得上週美股持續下跌，科技股跌幅較重，但台股不畏美股下跌，且在電子股及貨櫃航運股股價上漲帶動下，表現強勢。

投信法人指出，留意美國非農就業數據報告遠低於市場預期，以及目前對Omicron的毒性與傳染力仍不明朗，短線上建議投資人觀望，等待對病毒特性評估。如果短期內市場出現大幅下跌，反而可以對後市樂觀期待，並待指數滑落時，採分批方式進場布局。

華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋表示，近期淨值創新高，主要原因是因近月績效表現優於大盤，11月基金淨值上漲8.0％，優於台股加權指數漲幅2.6％。

盧彥瑋指出，基金策略布局側重半導體上游，而半導體上游的晶圓代工、矽晶圓、IC設計因終端應用需求成長，產能開出幅度不及需求成長幅度，導致供需關係緊張，進而導致產品價格上漲，目前觀察此波由上游半導體帶動的漲價過程尚屬健康，成本上漲壓力仍可透過供應鏈層層傳導至下游。除前述半導體布局之外，亦同時布局產業趨勢明確的成長股，諸如受惠5G需求帶動的ABF、受惠物聯網趨勢的電子紙、受惠車用半導體含量提高的汽車電子等個股。

盧彥瑋說，台股不管是從本益比低、殖利率高的特性都具有投資價值，加上企業獲利動能強勁，皆推升台股仍有向上空間的可能，建議投資人可逢低布局台股基金。