嘉義市政府推出「滿千送百，好康嘉倍」活動，市民、非市民都反應熱烈，3周來，市政府大廳天天擠滿排隊等候人潮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府推出「滿千送百，好康嘉倍」活動，市民、非市民都反應熱烈，3周來，市政府大廳天天擠滿排隊等候人潮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府推出「滿千送百，好康嘉倍」活動，僅花16天就兌換完畢，消費發票統計近2億1000萬元。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為振興疫後經濟，嘉義市政府11月15日推出「滿千送百，好康嘉倍」活動，市民、非市民都反應熱烈，首日還造成市政府大樓被排隊民眾「包圍」景象，3周來，市政府大廳天天擠滿排隊等候人潮，今市府宣布，滿千送百和嘉倍券已全數兌換完畢，僅花16天就達陣，消費發票統計近2億1000萬元。

市府指出，「滿千送百，好康嘉倍」活動，只要是嘉義市民持11月起在嘉市店家消費發票即可參加滿千送百活動，滿1000元即可兌換100元，每人至多以5000元兌換500元，對刺激消費有相當大的鼓勵作用，活動開辦迄今，每日限額號碼牌全數都在1小時內發放完畢。

活動開跑3周，市民兌換踴躍，總補助金1800萬元已於6日全數兌換完畢 政府建設處表示，滿千送百只花16個工作天就兌換完畢，消費發票統計近2億1000萬，刺激了10倍以上經濟活動，在地店家、民眾共享雙贏，在嘉消費有超值回饋與額外小確幸。

市府說，許多民眾得知此活動，將原本預計在明年農曆年前才要購買的物品，提前在活動月分搶先消費，再將消費後的發票兌換成現金繼續消費，二次消費的發票又可以參加「嘉義市購物節」抽獎活動，湧現的消費力讓渡過疫情影響的店家笑得合不攏嘴，也呼籲兌換嘉倍券的民眾一定要在使用期限，明年2月6日前趕快花掉，同樣能參加抽獎。

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