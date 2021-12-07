台南名店「阿堂鹹粥」上月17日在臉書發文表示，魚貨等原物料價格飆漲，因此決定調整售價，魚皮和魚肚粥一口氣從180元調漲到200元，引發網友不滿以1星評論、洗板。女性作家、網紅「宅女小紅」針對此現象忍不住搖頭，嫌貴應該是選擇不要吃，而不是去刷負評吧。

「宅女小紅」昨（6）日在個人臉書粉專《宅女小紅》指出，以為東西太貴大家會選擇不要吃，沒想到是去刷負評，令她忍不住搖頭「這件事證明了沒有愛，就不會有恨吧！」她也補充說，自己從未光顧過「阿堂鹹粥」，也很少有機會到台南，都是有公事要處理才會前往，「是否該去台南晃晃，看有沒有機會因愛生恨」。

「宅女小紅」的言論一出後，不少網友也加入討論，「鹹粥都變嫌粥了」、「希望法律可以遏止負評歪風，例如負評誹謗罪好了，尤其是沒去吃就給評的人」、「吃得起180元的粥，變成200塊就吃不起了嗎？會去刷負評的沒幾個真的會去吃的吧」、「價錢貴從來都不是店家的缺點，而是刷負評的酸民」。

「阿堂鹹粥」漲價話題持續延燒，阿堂鹹粥的小編昨日也在臉書粉專回應，老闆堅持不換便宜的魚貨，是秉持著做人、做生意要有良心，品質管制是最基本，為了客人的健康因此謹慎要求食材品質，小編更說，「老闆的堅持卻換來罵聲，何苦呢？」